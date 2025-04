Atp Montecarlo, Musetti fa fuori Berrettini: colpo d'antologia

Lorenzo Musetti si aggiudica il derby contro Matteo Berrettini negli ottavi di finale del torneo Atp di Montecarlo. Il carrarino, numero 16 Atp, non ha avuto grandi problemi a superare il compagno di Davis, numero 34 Atp, con un doppio 6-3 sulla terra rossa del Court Ranieri III, in un’ora a 34 minuti. Musetti ha giocato un match senza sbavature, condotto dall’inizio alla fine contro un Berrettini non al meglio fisicamente dopo l’impresa contro Zverev e un problema al piede accusato durante il match. Musetti che ritrova per la seconda volta i quarti di finale a Montecarlo, passa avanti nei confronti diretti con il romano, e ora nei quarti di finale affronterà il vincitore della sfida tra Borges e Tsitsipas.



E intanto Carlos Alcaraz approda ai quarti di finale del ’Rolex Monte-Carlo Masters', primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco (montepremi totale pari a 6.128.940 euro). Lo spagnolo agli ottavi ha superato con il punteggio di 6-3 6-1 il tedesco Daniel Atlmaier. Per l’accesso in semifinale Alcaraz affronterà il francese Arthur Fils, che si è imposto per 6-2 6-3 sul russo Andrey Rublev. Fuori dal torneo Casper Ruud e Jack Draper. Il norvegese è stato battuto 6-4 3-6 7-5 dall’australiano Alexei Popyrin, Draper ha ceduto per 6-3 6-7(6) 6-4 allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Musetti marches on



