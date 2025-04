Jannik Sinner-choc, "trasformato": il suo corpo tre mesi dopo

Manca poco al rientro di Jannik Sinner, un mese circa e tornerà a calcare i campi degli Internazionali BNL di Roma per far vedere che lo stop di 3 mesi non lo ha scalfito. A raccontarlo è Marco Panichi, ex-saltatore in lungo e da settembre 2024 preparatore atletico che cura i muscoli del campione altoatesino.

Panichi, che per 7 anni ha allenato Djokovic, si è concesso per un’intervista al Corriere della Sera: “Per gestire una figura così complessa come Djokovic, ammetto che l’esperienza ha il suo peso. L’ho accompagnato dai 30 ai 37 anni, una stagione della vita in cui dell’età dell’atleta devi per forza tenere conto. Per me Djokovic è stato un corso accelerato: una grande Università del tennis. Oggi so perfettamente cosa serve a Jannik in quel preciso momento".

Panichi spiega come è stato impostato il lavoro atipico di 3 mesi senza tornei: “Sapevamo da subito di poter fare un bel lavoro, studiato e programmato, non diluito e spezzettato dai viaggi e dai tornei come al solito. Abbiamo trasformato i micro-cicli di lavoro in macro-cicli, siamo scesi nel particolare e nel dettaglio, abbiamo dedicato tanto tempo all’acquisizione di dati su Jannik, applicando moduli di allenamento per metterlo nelle condizioni di fare un altro salto di qualità importante. Da Roma in poi, questo lavoro dovrà dare i suoi frutti”.