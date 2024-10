Balotelli al Genoa, è fatta. Piovono insulti: "Un altro pagliaccio in questo circo"

26 ottobre 2024 a

a

a

Il Genoa ha deciso di chiudere per Mario Balotelli. A ore, riferiscono fonti del club, dovrebbe arrivare l'ufficialità per l'ingaggio fino a giugno del 34enne attaccante ex Inter e Milan che negli ultimi mesi si è allenato da solo a Brescia. L'esordio potrebbe arrivare già il 31 ottobre contro la Fiorentina. SuperMario ha accettato un contratto da 250mila euro netti più bonus fino a giungo 2025.

"Una rincorsa nata a sorpresa quasi 20 giorni fa - sottolinea su X Alfredo Pedullà, tra i più seguiti esperti di calciomercato in Italia -. E che ora si concretizza, sinceramente in ritardo rispetto alle necessità di Gilardino. Meglio tardi che mai". Proprio il mister Alberto Gilardino e il presidente Alberto Zangrillo sarebbero andati in pressing con la proprietà americana, convincendola della bontà della "scommessa" Balotelli. La sua ultima stagione è stata in Turchia, all'Adana Demirspor, dove ha messo insieme 16 partite e 7 gol. Con la stessa squadra, nel 2021/22, la sua ultima grande annata con 19 gol in 33 partite complessive. Deludente invece la sua esperienza in Svizzera al Sion nel 2022/23, così come le ultime avventure in Italia prima al Brescia nel 2019/20 (appena 5 gol in 19 partite, con retrocessione finale in Serie B) e a Monza nel 2020/21, in Serie B 6 gol in 14 gettoni totali).

Sui social, come sempre, il fenomeno-Balotelli divide. Qualcuno esulta: "Io dal tuo carro non scenderò mai. Fino al ritiro sarai sempre il più forte centravanti italiano in attività", "C’è chi è gasato per Balotelli in serie a e c’è chi mente". Ma la stragrande maggioranza ironizza sul giocatore o critica il Grifone: "Un altro pagliaccio da aggiungere a questo circo. Speriamo che non sia altro che un'opzione di emergenza dietro Pinamonti ed Ekhator", "C'è gente che è andata dietro, negli anni, a Cassano. Figuriamoci se non ci sono nostalgici di Balotelli", "Balotelli e non Choupo-Moting. Balotelli e non Ben Yedder. Balotelli e non Caputo. Balotelli e non Gameiro. FORZA RETROCESSIONE", "Adesso se Balotelli non farà almeno 15 gol in A e meglio che si nasconde per sempre".