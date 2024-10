Matilde Lorenzi è morta: il dramma dello sci italiano

29 ottobre 2024 a

a

a

E' morta Matilde Lorenzi, la 20enne grande talento dello sci italiano ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo una bruttissima caduta in Val Senales. In un post su X la Difesa e il ministro Guido Crosetto "esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa".

La giovane torinese, cresciuta sportivamente al Sestriere, stava scendendo lungo la pista Grawand G1 quando gli sci si sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso ed è caduta sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno degli sci si è sganciato e la sciatrice è finita fuori pista. La sciatrice era stata intubata dal personale sanitario e trasportata in elicottero in ospedale a Bolzano ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. In ospedale, è stata operata d'urgenza per ricomporre il trauma cranio-facciale. Le prime indagini condotte dai carabinieri di Silandro hanno escluso la presenza di piante o barriere a bordo pista e il tracciato della pista è apparso regolare.

Torinese di Villarbasse e componente della squadra junior femminile, nella passata stagione aveva vinto il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, si è classificata al sesto posto in discesa e all'ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa. Sciatrice anche sua sorella Lucrezia Lorenzi, attualmente nella terza squadra nazionale. Specialista delle prove veloci originaria di Sestriere, Matilde Lorenzi aveva esordito in Coppa Europa l'11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera