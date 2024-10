Kyrgios, i deliri del nemico giurato di Sinner: "Priamidi costruite dall'uomo? Una follia"

29 ottobre 2024 a

Esuberante come al solito nelle uscita, Nick Kyrgios ne ha fatta una delle sue. Dopo i vari attacchi contro Jannik Sinner, che ha da poco annunciato il suo ritiro dal torneo di Parigi-Bercy, ora l’australiano, pronto a rientrare sui campi a fine stagione dopo due anni di stop, ha parlato dell’origine delle Piramidi, sostenendo che non fosse stato l’uomo ad averle costruite.

Durante uno scambio col giornalista e documentarista britannico Louis Theroux, nel podcast condotto da quest’ultimo, la risposta del tennista è stata: "No, non credo, penso sia impossibile — le sue parole — È una follia. Come è possibile che loro abbiano fatto tutte le misurazioni corrette, e che siano tutte allineate. Che fecero rotolare grandi pietre sui tronchi è un'affermazione folle”.

E ancora: “Perché le porte sono così grandi? Non credo proprio che ne fossimo capaci — ha aggiunto Kyrgios — Siamo nel 2024 e non riusciamo nemmeno ad andare tutti d'accordo. E pensi che abbiamo costruito le piramidi? Sei pazzo. Questa è roba da folli”. Poi il tema ha riguardato la forma della Terra: "Probabilmente sarei portato a dire che la terra è rotonda, ma non mi sorprenderebbe nemmeno fosse l'altra cosa — ha aggiunto — Forse dovremmo berci una birra e parlarne in modo ufficioso”. E infine anche un commento sullo sbarco sulla Luna, avvenuto con Armstrong nel luglio del 1969. Kyrgios ha detto di avere dei pensieri in merito, poi ha rigirato la domanda a Theroux: "Gli americani sono atterrati per primi?". Insomma, dichiarazioni sempre al limite.