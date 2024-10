Salernitana-Cesena, polemica sull'arbitro: fischia la fine subito prima del gol degli ospiti

31 ottobre 2024 a

È polemica per Salernitana-Cesena. La partita di Serie B si è conclusa con un 1 a 1, ma l'arbitro ha provocato parecchie critiche. Gabriele Scatena ha infatti fischiato la fine della gara, dopo 5 minuti di recupero, con il Cesena in pieno attacco e che ha poi segnato il gol del possibile 1-2.

È accaduto allo scadere del recupero, quando la Salernitana ha provato ad allontanare un pericoloso pallone dalla propria area e in quell’istante l’arbitro ha fischiato per ben 3 volte, per mettere così fine alla partita. I bianconeri hanno però continuato ad attaccare, Shpendi è arrivato in area e Pieraccini ha spinto il pallone in porta. Un fischio che però non è stato sentito da nessuno. Da qui le polemiche del Cesena.

"Ho già fischiato da mezz'ora", è stata però la replica dell'arbitro che dalle immagini è stato inquadrato mentre effettua il triplice fischio ancor prima che Shpendi aggirasse Jaroszyński. Replica che non è andata giù all'ex arbitro e VAR Gianpaolo Calvarese: "L’arbitro ha comunque il profilo di un giudice terzo: dire 'è finita da mezz’ora' è qualcosa che non va bene. Sono tutti princìpi che si imparano a Coverciano: come rapportarsi con le squadre, come fare un salto di qualità dalla C alla B, quando cambia il palcoscenico mediatico".