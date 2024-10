Benoit Paire, impazzisce sotto la rete: "Fermatemi, ho delle cose orribili da dire"

31 ottobre 2024 a

Esuberante come sempre lo è stato in carriera. Benoit Paire è sempre stato così. Un tennista ‘frizzante’ conosciuto forse più per le sue sfuriate in campo piuttosto che per i colpi, nonostante in passato sia stato numero 18 Atp (oggi attuale 282 al mondo). Il francese da tempo non riesce a risollevarsi e nel torneo di Seoul ha dato in escandescenze, risultando incontrollabile in campo. Complice di tutto è il match perso al terzo set contro Taro Daniel.

In una serie di sfoghi clamorosi, Paire si è fatto notare e le sue reazioni sono diventate virali. Il primo show di Paire è andato in scena sul set point in favore del giapponese, nel tie-break. Un dritto di Benoit è stato chiamato fuori dall'arbitro, scatenando la protesta del francese. Nessuna possibilità di correzione per l'assenza del “falco", così il transalpino si è avvicinato alla rete si è lasciato andare con due calci violenti e poi una racchettata sul nastro. Nel frattempo ha urlato le seguenti parole: "Per favore, per favore, per favore! Smetto di parlare perché altrimenti dico cose orribili su questo Paese, sulla gente, su tutti! Direi cose orribili! Orrori".

Poi l’altro show in avvio del terzo parziale. Un altro suo dritto è stato chiamato fuori, scatenando la perplessità del giocatore di Avignone che si è steso sul cemento di Seoul e ha iniziato a ripetere, quasi, in lacrime: "No, no, no, è impossibile chiamarla fuori!". Nessuna squalifica per Paire che ha giovato sicuramente del fatto che l'arbitro non conoscesse il francese. Da quel momento Paire non si è più ripreso e ha perso l’incontro. A fine gara è poi arrivata l’ammissione di aver dovuto fare i conti con i suoi “demoni mentali”.