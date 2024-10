Adriano, il dramma dell'ex Inter: come lo hanno beccato nelle favelas

31 ottobre 2024 a

Dal calcio al ritorno nelle favela. Una serie di video su TikTok hanno mostrato cosa fa oggi Adriano. L’ex attaccante dell’Inter è stato ripreso per strada in mezzo a una favela di Rio, scalzo, con un bicchiere di birra e una sigaretta tra le dita. Nell’altra, invece, uno smartphone attaccato a una presa di fortuna. Adriano accenna qualche passo di danza sull'asfalto consumato e mormorato qualcosa, non perdendo ma il sorriso.

Dell’Adriano calciatore non è rimasto nulla, ora si gode comunque la vita. Oggi vive come ha sempre voluto, come aveva confessato in passato in una intervista a The Player's Tribune: "Adriano non è scomparso tra le favelas — le sue parole al tempo — È solo tornato a casa, dalla mia gente, dai miei amici, dalla mia comunità. Non volevo vivere in un castello sulla collina lontano da tutti”.

In altri video, l’ex attaccante di Parma e Inter ha in mano alcune pedine molto simili a quelle del domino. Sta giocando su un tabellone posticcio, sistemato su una botte. Chi gli sta intorno lo pungola, scherza, lo provoca perché faccia finalmente la sua mossa. Lui sta al gioco e partecipa con attenzione, seguendo la sequenza e l'evoluzione degli abbinamenti. Accenna anche una discussione con l'avversario e interlocutore, ma il tono è amichevole. Che si sia lasciato andare fisicamente lo si sapeva da tempo, per lo meno non sembra avere problemi di tristezza.