Serie A, Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens espugna Marassi

La Fiorentina di Palladino non si ferma più. I viola si impongono per 1-0 nel posticipo della 10/a giornata di Serie A e conquistano la sesta vittoria consecutiva, tra campionato e coppe europee. Tre punti pesantissimi per la Fiorentina, che sale a quota 19 punti in classifica e scavalca la Juventus al quarto posto in piena zona Champions League. È notte fonda, invece, per il Genoa che resta ultimo in classifica con 6 punti con la panchina di Gilardino che ora è sempre più a rischio.

In tribuna a Marassi anche Balotelli, ultimo arrivato in casa rossoblù. Gara decisa da un gol di Gosens nel secondo tempo di una partita sostanzialmente equilibrata. Nella prima frazione, Genoa pericoloso in avvio con un diagonale di Sabelli a lato di poco. Cresce alla distanza la Fiorentina, anche se non riesce a creare grossi grattacapi alla difesa rossoblù. Nella ripresa ancora i padroni di casa pericolosi prima con Ekhator e poi con Martin.

Proprio nel momento migliore del Genoa è la Fiorentina a passare in vantaggio al 72' con Gosens, il difensore tedesco si inserisce in area e con un destro al volo da posizione ravvicinata beffa Leali. La squadra di Gilardino prova a reagire sfiorando il pari in almeno due circostanze con Pinamonti, l'attaccante trova però sulla sua strada un grande De Gea. L'ex portiere del Manchester Utd riesce a tenere inviolata la porta viola, poi, con un autentico miracolo su colpo di testa di Vasquez in pieno recupero.