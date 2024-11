Milan, da cosa si è travestito Leao per Halloween: tifosi in rivolta, piovono insulti

01 novembre 2024 a

Il Milan fa paura. No, non stiamo parlando delle sue prestazioni sul campo, che - per carità - sono terrificanti. I giocatori rossoneri hanno deciso di festeggiare l'ottimo momento del Diavolo addobbandosi da mostri durante la notte di Halloween.

Leao e compagni, dopo l'allenamento svoltosi a Milanello, si sono ritrovati in un hotel milanese assieme alle rispettive famiglie. Ed è subito scattata la gara a chi si è presentato con il costume migliore.

Rafa Leao e la compagna Ines Rebelo si sono presentati vestiti da agenti di Men in Black, Reijnders con moglie e figli da Power Rangers, Theo e Zoe da Cappellaio Matto e Regina di Cuori, Okafor e il fratello Elijah da Spider Man e Batman. La festa è stata pensata soprattutto per intrattenere i figli dei calciatori e per fare gruppo. Ma sui social è scoppiata la bufera.

"Capisco che anche i calciatori sono umani che necessitano di una pausa. Ma al momento siamo all'ottavo posto - ha commentato un utente su X -. Questo non è giusto". Dello stesso avviso anche Martina: "Avrebbero potuto semplicemente vestirsi come se stessi come stanno giocando in campionato". "Siete vestiti da difesa del Milan?", forse il miglior commento postato sui social.