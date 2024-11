Sprint Race Brasile, dominio McLaren: vince Norris su Piastri. Verstappen terzo (ma rischia)

02 novembre 2024 a

Lando Norris ha vinto la Sprint Race del Gp in Brasile, in attesa delle Qualifiche si disputeranno oggi, sabato 2 novembre, alle 19:00. Piastri è partito bene, ma anche Norris che però è restato dietro. Verstappen ha avuto un buon guizzo, superando Charles Leclerc che poi però in curva si è fatto rimontare. Louis Hamilton, invece, ha iniziato nel peggiore dei modi: il fuoriclasse britannico è precipitato al 14esimo posto. All'inizio del terzo giro, Verstappen ha attaccato la Ferrari numero 16, che però si è difesa bene ed è riuscita a mantenere la posizione.

Piastri, invece, non ha dato la posizione a Norris, che pian piano ha perso terreno rispetto al pilota monegasco e al campione olandese. Pilastro è dunque rimasto al comando e ha deciso di non spingere per bloccare l'avanzata dell'inglese, che invece faceva fatica. Carlos Sainz si è classificato quinto, sesto Russell. Entrambi, però, lontanissimi dai primi quattro. Perez, invece, ha dato spettacolo: sorpassi a raffica per il messicano, che si trova di nuovo a duellare con Lawson per l'ottava posizione.

A un certo punto, Verstappen ha quasi spinto Leclerc, che però non è riuscito ad avvicinarsi a Norris, che è rimasto in scia di Pilastri. Ma senza passarlo. Nell'istante in cui Leclerc ha commesso il primo errore, Verstappen ne ha subito approfittato e si è piazzato terzo. L’olandese è però a rischio penalità per non aver rispettato il delta time in regime di Virtual Safety Car all’ultimo giro.