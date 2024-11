Jannik Sinner a Torino per le Atp Finals: "Dove alloggia", roba per pochissimi

Roberto Tortora 04 novembre 2024 a

Manca poco, ancora qualche giorno e il 10 novembre prendono il via a Torino le ATP Finals, il torneo in cui giocano solo i migliori 8 tennisti al mondo, secondo il piazzamento nel ranking. Il nostro Jannik Sinner, testa di serie numero 1, è già in città e si sta allenando per farsi trovare pronto, dopo aver saltato il torneo di Parigi-Bercy.

L’azzurro alloggerà all’Hotel Principi di Piemonte, uno dei più antichi e rinomati della città, in pieno stile razionalista. Una struttura a 5 stelle che garantisce il massimo del comfort e dell’eleganza e che farà da base per il tennista di Sesto Pusteria. Al suo interno una cucina di altissimo profilo (il Ristorante Casa Savoia, curato dal noto chef Michele Griglio) e una spa con bagno turco in tradizionale stile mediorientale, una classica sauna finlandese, una grande vasca idromassaggio e altri servizi. Di particolare risalto è il celebre Salone delle Feste, con ingresso dedicato, ornato di preziosi mosaici di Venini e storici lampadari di Murano.

Dalla camera in cui alloggerà, ovviamente, Sinner potrà godere di una speciale vista sulla città, che lo aiuterà a concentrarsi in vista delle sfide con i rivali più forti del mondo. La struttura è in pieno centro, a 500 metri dal Museo Egizio e a meno di 2 chilometri dal Parco del Valentino.

L’organizzazione non ha badato a spese, visto che la camera matrimoniale più economica, la Deluxe con vista sulla città, ha un prezzo di 342 euro a notte, colazione inclusa. Per la suite Junior ci vogliono 30 euro in più, mentre quella panoramica arriva alla cifra di 423 euro. Salendo di livello, la Executive comporta uno sforzo di 720 euro, la Superior 822 e quella Presidenziale, da mille e una notte, tocca la vetta dei 4100 euro a notte. Jannik Sinner, comunque vada, dormirà sogni “comodi” e “tranquilli”. Con la vittoria come unico obiettivo.