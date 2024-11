Novak Djokovic, clamoroso annuncio: "Non sarò agli Atp Finals", cosa succede adesso

05 novembre 2024 a

Niente Atp Finals per Novak Djokovic: il tennista serbo ha annunciato su Instagram che non potrà prendere parte al torneo di Torino perché non si è ancora ripreso dall’infortunio. "È un onore qualificarsi per le Atp Finals, non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana", ha spiegato Nole. "Chiedo scusa a tutti quelli che si erano organizzati per vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto".

Djokovic è da poco rientrato a Belgrado da una vacanze con la famiglia alle Maldive. L’ultimo torneo ufficiali Atp invece risale a Shanghai. Dopo la ben retribuita esibizione in Arabia Saudita, che lo ha visto sconfitto in semifinale da Sinner, si è concesso una lunga vacanza, appunto, alle Maldive con la famiglia. Molto probabile, a questo punto, che la stagione di Djokovic sia finita. Con la mancata partecipazione alle Atp Finals Nole ora rischia di finire fuori dalla top 10 nel ranking Atp, la prima volta dal 2018. E questo dato non va sottovalutato. Siamo davanti alla fine di un'era? Adesso il re indiscusso del tennis mondiale è Jannik Sinner e di fatto la sfida nei prossimi anni sarà tutta contro Carlos Alcaraz.