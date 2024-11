Fabio Fognini perde ancora la testa con l'arbitro: "Tonto! Non str***". Finisce male

06 novembre 2024 a

Un k.o. a Belgrado contro il 27enne russo Roman Safiullin che fa male e che ha fatto perdere la testa anche a Fabio Fognini. Il ligure è caduto in due set, scorsi piuttosto velocemente (doppio 6-3) in poco più di un'ora di gioco. Nel secondo set ha perso completamente la bussola, venendo sanzionato dalla giudice di sedia per essersi dato un paio di volte dello stupido, anzi più precisamente "tonto e non str***”. Nel primo set Fognini ha subito preso break, venendo subito raggiunto dal rivale nel game precedente. Poi un altro break nel sesto gioco e, sotto 5-2, la richiesta di intervento del fisioterapista per un problema alla caviglia destra. Dopo aver ripreso a giocare con una vistosa fasciatura, è caduto 6-3 in 40 minuti.

Nel secondo set, dopo una parità sul 3-3, Fognini è crollato, facendosi brekkare. Sul 4-3 e 15-15 nel punteggio, con servizio Safiullin, lo si è visto urlare due volte "tonto!" a se stesso, tanto che l’arbitra Veljovic lo ha sanzionato col warning, ovvero con l'avvertimento che può precedere il penalty point. Lui ha provato a convincere il giudice di sedia, che lei evidentemente ha capito male la parola da lui pronunciata: "Ho detto tonto, non str***. Tu hai capito str***, io ho detto tonto, sono due parole completamente diverse, mi dai warning per questo”.

Fabio Fognini had outburst and then got point deduction from Marijana Veljovic during Safiullin match in Belgrade… pic.twitter.com/0dSGIXGa8N — Nemanja Stanojcic (@Awax92) November 5, 2024

Si tratta della stessa arbitra con cui l'anno scorso a Wimbledon Jannik Sinner ebbe un paio di discussioni accese. Rimasta irremovibile, prima che Safiullin chiudesse i conti sul 6-3 in mezz’ora di gioco. Insomma, una giornata del tutto storta per Fognini.