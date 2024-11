Barcellona, come è ridotto Cubarsì dopo il calcio in faccia preso a Belgrado

07 novembre 2024 a

Un’altra vittoria contro la Stella Rossa che lancia il Barcellona, ma un brutto infortunio per il suo giocatore, Pau Cubarsí, che si è preso un calciane in pieno volto da parte del suo avversario, Uros Spajic, mai intento a tirare indietro la gamba pur di contendere la palla al calciatore blaugrana.

Nonostante le ferite in volto, il giocatore sta bene e potrebbe essere convocato già domenica nella partita della Liga in casa della Real Sociedad. Il giocatore è stato ripreso in una foto dopo la gara di Pablo Gavi, con didascalia ”Il mio guerriero", nella quale è raffigurato con il viso graffiato in più punti e ben dieci punti di sutura applicati nella parte inferiore del viso, quasi all'altezza del mento, per medicare la lesione provocata dal violentissimo contatto.

La cosa che lascia però increduli è come Spajic non sia stato espulso. Secondo la valutazione fatta dal direttore di gara norvegese, Espen Eskas, l’episodio era semplice "negligenza" e ha quindi optato per “imprudenza”. L’avversario non avrebbe ecceduto nell’uso della forza necessaria e per questo è stato solo ammonito. Diversamente, sarebbe stato sanzionato con il cartellino rosso. Dopo la sfida è stato ripreso nella foto di Gavi, suscitando diversi commenti da parte dei tifosi del Barcellona. Allo stesso modo si è mostrato anche in una foto apparsa sugli account social ufficiali della società catalana. Tutto è bene quel che è finito bene, insomma.