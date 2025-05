Inter-Barcellona, Flick ferma tutti: "Voglio dire ancora una cosa"

"So che tutti sono delusi ora. Abbiamo investito molto in questa partita, personalmente sono orgoglioso della mia squadra, i ragazzi hanno dato tutto. Torneremo la prossima stagione per cercare di vincere la Champions League": il tecnico del Barcellona Hansi Flick lo ha detto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter ai supplementari, valsa ai blaugrana l'eliminazione in semifinale di Champions.

Poi, prima della fine della conferenza, Flick ha fermato i giornalisti per aggiungere un commento: "No, voglio dire ancora una cosa". In particolare, ha voluto esprimere un messaggio di sportività e rispetto verso l'Inter, complimentandosi con loro per la vittoria e augurando buona fortuna per la finale: "Voglio congratularmi con l'Inter perché ha fatto un ottimo lavoro in entrambe le partite e auguro loro buona fortuna per la finale di Monaco".