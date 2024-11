Gigio Donnarumma, le pesanti parole di Spalletti: "Comportarsi bene nelle tensioni"

13 novembre 2024 a

L'ora delle decisioni per Luciano Spalletti: il Ct azzurro ha deciso la formazione per l’importante match tra Belgio e Italia, partita decisiva per garantire il primo posto nel girone di Nations League. L'incontro si annuncia particolarmente intenso, data l’importanza del risultato e la prospettiva di uno scontro successivo contro la Francia, una sfida che non ammette errori. Proprio per questo motivo, il commissario tecnico ha selezionato con attenzione i suoi titolari, a cominciare dal portiere, dove ci sarà Gigio Donnarumma.

Una scelta non scontata. Infatti in occasione dell’ultima pausa nazionali, Donnarumma era stato lasciato in panchina contro Israele, essendo in diffida, e al suo posto aveva debuttato in azzurro Guglielmo Vicario, davanti al suo pubblico di Udine. In questo caso, tuttavia, il portiere del Tottenham farà un passo indietro, lasciando spazio a Gigio nonostante il rischio di squalifica.

Spalletti ha condiviso qualche scelta sulla formazione in conferenza stampa, iniziando proprio dai pali: “Domani gioca Donnarumma. Bisogna fidarsi dei nostri calciatori e sapere che anche in un momento dove può succedere qualcosa loro sapranno comportarsi bene nelle tensioni”. Un messaggio chiaro con cui investe Donnarumma di un ruolo di grande responsabilità. Il portiere dovrà stare molto attento: un cartellino giallo infatti lo escluderebbe in automatico dalla partita contro la Francia prevista domenica.

Per quanto riguarda il centrocampo, si prevede qualche modifica, anche a causa dell’assenza di Lorenzo Pellegrini. Spalletti sembra avere già una soluzione in mente, puntando su Nicolò Barella, assente nelle ultime gare: “A noi serve un calciatore che sappia legare il centrocampo con le ripartenze della squadra, che sappia scambiare posizioni e che abbia attitudini offensive. Barella ha un po' tutto questo. Lo aspettavamo e probabilmente sarà in campo”, ha assicurato uno Spalletti più deciso che mai.