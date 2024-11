Jannik Sinner, l'azzurro è in finale a Torino: sconfitto in due set Casper Ruud

16 novembre 2024 a

Jannik Sinner vola in finale alle Atp Finals di Torino. Sul veloce dell'Inalpi Arena, nella seconda semifinale il fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha travolto in due rapidi set il norvegese Casper Ruud, n.7 Atp, con il punteggio di 6-1 6-2, in un'ora e 10 minuti di gioco. Per Sinner si tratta della sua seconda finale in carriera alle Atp Finals: lo scorso anno fu battuto nel match per il titolo dal serbo Novak Djokovic, assente in questa edizione. Per il titolo di 'maestro' l'azzurro sfiderà domani, nel remake della finale dell'Us Open 2024, lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del mondo, che nella prima semifinale aveva eliminato a sorpresa, per 6-3 3-6 7-6(3) e dopo due ore e 24 minuti di partita, il tedesco Alexander Zverev, n.2 Atp e trionfatore due volte in questo torneo, nel 2018 a Londra e nel 2021 proprio a Torino.

“Sto solo provando a giocare al 100% ogni giorno, il risultato non posso controllarlo, posso solo controllare come sto in campo e quanta energia (dal pubblico, ndr) posso usare. Il resto è molto imprevedibile in questo sport. Oggi è stata una partita che si poteva complicare, ero sopra di un break e poi se lo avessi perso quando ero sotto 15-40 la partita poteva cambiare. Invece sono rimasto lì mentalmente e nel secondo set ho alzato il livello. Sono molto contento”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver battuto Casper Ruud nella semifinale delle Atp Finals di Torino.

“È molto speciale giocare qui per me, è un torneo molto importante – ha aggiunto l'azzurro –. L'anno scorso abbiamo perso in finale, ora ci siamo di nuovo e proviamo a far meglio. Però a prescindere dal risultato di domani sera è stata di nuovo una settimana piena di emozioni e momenti bellissimi”.