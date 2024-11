Sinner, il colpo che annichilisce Fritz: "Dritto di proporzioni eiche", occhio al rallentatore

18 novembre 2024 a

"Un dritto di proporzioni epiche". Anche a Tennis Tv, account di X tra i più seguiti quando si parla di racchetta, impazziscono per Jannik Sinner riproponendo il video di uno dei suoi colpi più belli nella vittoria contro l'americano Taylor Fritz alle Nitto Atp Finals di Torino.

Forse davvero era già tutto previsto, il 23enne altoatesino era dato da tutti come il favoritissimo per l'ultimo atto contro il californiano già sconfitto nettamente nella finale degli ultimi Us Open, poche settimane fa. Ma la verità è che Fritz si è dovuto limitare a fare come tutti gli altri quelli che hanno incontrato l'azzurro in questo torneo di fine stagione che incorna il Maestro: ha fatto la sparring partner. Ha cercato di contrastare i suoi colpi devastanti opponendo potenza e cercando di mettere le palle più profonde possibile. Invano.

Un doppio 6-4 per il n.1 del mondo e Atp Finals di Torino edizione 2024 consegnate alla storia. Per l'Italia, a ben vedere, si tratta davvero di un'impresa storica da celebrare. Se non fosse che a 23 anni e una forza e superiorità mostrate sul campo talmente evidenti e disarmanti, che fa pensare che questo sia solo uno dei tanti momenti in cui il nostro Paese sarà in vetta al mondo grazie al tennista di San Candido.

All'Inalpi Arena di Torino stipato all'inverosimile,Sinner ha chiuso così la sua stagione conquistando il suo ottavo torneo dell'anno, quello che incorona il 'maestro dei maestri'. E il Maestro non poteva che essere lui, Sinner The Winner, destinato a restare sul tetto del mondo ben oltre l'Australian Open di gennaio prossimo, con un tesoretto di quasi 4000 punti in più del n.2 del mondo, quell'Alexander Zverev crollato inaspettatamente a Torino sotto i colpi dello yankee dal cognome tedesco (mentre lui, che ha il cognome russo, tedesco lo è davvero). Sinner supererà certamente le 36 settimane da n 1 e, quindi, l'amico-rivale che gli ha riservato il destino Carlos Alcaraz che in vetta al ranking Atp è rimasto appunto 36 settimane, anche se non le ha fatte tutte consecutive. Una bella soddisfazione per l'altoatesino che, peraltro, in questo 2024 con i 4,6 milioni di euro di montepremi incassato oggi come vincitore della Atp Finals senza perdere neanche un set raggiunge un bottino annuale di 16 milioni di euro di soli premi (tra tornei Atp ed esibizioni). Quasi un record, probabilmente destinato a essere battuto.