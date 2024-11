Anna Kalinskaya, altro schiaffo a Sinner? Cosa ha pubblicato mentre lui festeggiava

18 novembre 2024 a

Tanti i fan accorsi a vedere, e poi festeggiare, Jannik Sinner. Tra questi però non c'era Anna Kalinskaya, la fidanzata o forse ex. D'altronde la sua assenza alle Atp Finals di Torino non è passata inosservata agli esperti del gossip. Solo poche ore prima della sfida contro Taylor Fritz, la Kalinskaya ha smesso di seguire il campione sui social. Un caso o c'è qualcosa di più? Le indiscrezioni su una possibile rottura si fanno sempre più intense anche dopo la finalissima, suffragate dal fatto che in serata - mentre Jannik usciva dal campo vittorioso - Anna pubblicava momenti di una cena in compagnia di alcune amiche.

Secondo i media russi i due sarebbero in crisi e per questo lei non avrebbe presenziato alle partite dell'altoatesino. Jannik e Anna - si dice - si sarebbero presi una pausa di riflessione per capire a che punto è la loro relazione. Addirittura, sostengono in diversi, la Kalinskaya avrebbe bloccato Sinner su Instagram.

I due sono stati avvistati per la prima volta a maggio proprio a Torino. La storia però non era ancora ufficiale visto che nessuno sapeva ancora che Jannik si era lasciato con l’influencer Maria Braccini. Poi un mese dopo è arrivata la conferma: "È vero, sto con Anna Kalinskaya" ha detto ai media lo stesso Sinner. La foto ufficiale di coppia risale a Wimbledon dove un tifoso li ha beccati insieme. Successivamente, in estate, la coppia è stata immortalata in Sardegna durante una vacanza. Ma la crisi sembra aver travolto anche loro.