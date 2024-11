Jannik Sinner, la confessione di Pietrangeli: "Con Panatta diciamo che ha rotto le p***"

19 novembre 2024 a

Nicola Pietrangeli negli ultimi tempi ha riempito di elogi Jannik Sinner. E lo ha fatto anche dopo il trionfo nelle Atp Finals di Torino dove l'azzurro ha messo le mani sul trofeo che nessun italiano era ancora riuscito a vincere.

E così Pietrangeli, commetando l'ennsima impresa del campione azzurro ha affermato: "Tutti esperti di tennis, mo'. Del resto due mesi fa erano tutti velisti. E alle Olimpiadi perfino ginnasti. La verità è che l’italiano non è sportivo: è tifoso. Per carità, è bellissima questa esplosione di popolarità del tennis, eh? Sia chiaro: altrimenti poi dicono che sono un rosicone, un invidioso. Ma vi pare? È bellissimo ed è merito di Sinner. In gran parte almeno, via", ha affermato. Ma attenzione, a questo punto, Pietrangeli si lascia sfuggire una confessione: "Ogni tanto io e Panatta scherzando ci diciamo: oh, ha anche un po' rotto le balle…".

Una piccola rivelazione che spiega quanto Pietrangeli ci tenga ancora a marcare la differenza tra lui e il campione azzurro. E infatti non resiste alla tentazione e aggiunge: "Ormai quando faccio una battuta lo premetto, oppure aggiungo la postilla. Mi hanno dato addosso solo per aver ricordato che almeno il mio record di 164 partite in Coppa Davis non lo batterà mai, che gli ci vorrebbero due vite". Ecco, anche questa volta Pietrangeli non si è smentito...