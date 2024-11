Jannik Sinner, Jim Courier-choc: "Erano tutti solo carne da cannone"

20 novembre 2024 a

a

a

Un tennista straordinario già con soli 23 anni d’età. Che fa sognare una Nazione, continua a navigare stabilmente in testa al ranking e che promette di vincere altri trofei ai tanti già messi in bacheca in stagione (compresi due Slam: Australian Open e US Open). Jannik Sinner stupisce e intanto, a Malaga, proverà a difendere l’insalatiera di Coppa Davis vinta l’anno scorso con la sua Nazionale.

I complimenti per lui si sprecano, tra le poche (pochissime) critiche arrivate, come l’ennesima di Nick Kyrgios sul caso Clostebol. L’altoatesino è stato elogiato nelle passate ore da un ex numero al mondo, vincitore di quattro Slam. Stiamo parlando di Jim Courier, che ha speso belle parole per Jannik dopo il fresco successo delle Finals di Torino: “Erano tutti solo carne da cannone per come Sinner ha giocato in settimana a Torino”.

"Ma dov'è Carlos?": Sinner, la frase con cui umilia Anna Kalinskaya un attimo prima della premiazione

Le parole di Courier sono arrivate a The Tennis Channel. L’ex tennista ha confessato di essere rimasto impressionato dal servizio dell’azzurro: “Ha mostrato un servizio molto preciso, simile a quello di Andy Roddick — le sue parole — È stato pazzesco vedere che erano tutti a meno di un metro dalla linea”. E ancora: “Praticamente la metà di quei servizi è impossibile da fermare, il ragazzo ha servito oltre il 70% di prime — ha aggiunto a riguardo del servizio di Jannik — Vincerà sempre se giocherà sempre in questo modo”. Sinner ora tenterà il bis in Coppa Davis, per chiudere l’anno in modo ancora più stellare. Intanto il suo, per lo meno quest’anno lo ha fatto, mostrando una costanza di successi invidiabile che nulla ha a che vedere con gli alti e bassi mostrati dal suo rivale, Carlos Alcaraz.