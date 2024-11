Jasmine Paolini, il colpo che incenerisce la Sramkova: l'Italia vince la Billie Jean King Cup

20 novembre 2024 a

La numero 1 del tennis italiano, Jasmine Paolini, regala il trionfo-lampo nella Billie Jean King Cup alle ragazze azzurre della racchetta: travolta la Slovacchia, sorpresa dell'edizione 2024, nella Coppa Davis femminile, l'ex Fed Cup.

Bastano due partite, perfette, per superare le avversarie e aggiudicarsi la coppa per la quinta volta nella storia. Nella finale di Malaga, il sigillo lo mettono prima Lucia Bronzetti e poi, poche ore dopo, la Paolini che nel secondo incontro ha superato 6-2 6-1 Rebecca Sramkova, in un match senza storia. Tutto facile, insomma, per le ragazze capitanate da Tathiana Garbin. Nell'incontro decisivo, la Paolini numero 4 al mondo corona una stagione straordinaria con colpi che coniugano potenza e classe come il rovescio a due mani che nel secondo set incenerisce la Sramkova, attualmente 43esima nel Ranking Wta.

Più complicato invece il successo della Bronzetti (numero 78) che ha la meglio per 6-2 6-4 di Viktoria Hruncakova, numero 159. Ancora una vittoria in questa fase finale del torneo per la riminese, già schierata a sorpresa in semifinale dalla Garbin e reduce da un ottimo finale di stagione con le semifinali raggunte al torneo di Guangzhou. Un trionfo da spettatrice per Sara Errani, con il doppio in coppia con la Paolini (contro Hruncakova-Mihailikova) ininfluente.