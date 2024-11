Caso-Kalinskaya, chi apre il fuoco contro Sinner: "Autoritario e non amorevole"

22 novembre 2024 a

Che il rapporto tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sia ormai alla frutta, anzi forse all'ammazzacaffè, ormai ne sono convinti tutti, perlomeno sui social.

Il numero 1 del tennis mondiale e la 25enne russa si ignorano da giorni, tra blocchi su Instagram, unfollow, like spariti all'improvviso o apparsi a commenti piuttosto velenosi. E soprattutto, e questa sarebbe la "prova provata" della rottura, una clamorosa assenza fisica. Il 23enne di San Candido è stato a Torino alle Atp Finals (vinte, tanto per cambiare) e oggi è a Malaga, per la Coppa Davis. In nessuno dei due casi la Kalinskaya lo ha seguito dal vivo o dato dimostrazione di farlo a distanza, da Miami dove è impegnata per la preparazione atletica alla prossima stagione. Un disinteresse plateale corroborato anche, sostengono i ben informati, dalla presenza di persona della ex di Jannik, la modella e influencer Maria Braccini, sugli spalti della Inalpi Arena per le finali torinesi. Difficile possa essere un caso.

Su X, intanto, si moltiplicano i commenti dei fan: chi tifa ancora per un riavvicinamento, chi invece esulta perché non gli andava a genio l'italiano o, viceversa, l'algida bellezza moscovita.

Tra i tanti commenti "indiscreti" ne spicca uno che prende di mira anche i tifosi dell'altoatesino. E' scritto in inglese da tal Dan Gernez, anonimo utente che però riassume una posizione condivisa da tanti che non pendono dalla racchetta di Sinner. "Posso capire perché Kalinskaya non vuole stare con Sinner - suggerisce -. Non sembra amorevole e sembra autoritario. Non è mai una buona combinazione E ha la fanbase più tossica".

A sostegno di questa tesi (discutibile, perché se i fan di Jannik sono "tossici", altrettanto si può dire dei suoi detrattori, anche italiani), l'utente condivide dei passaggi di una delle ultime interviste di Sinner in cui parlava proprio del rapporto con la Kalinskaya, quando ancora non sembravano esserci crisi all'orizzonte, qualche settimana fa.

"Cosa ha aggiunto nella tua vita Anna?". E a questa domanda Janni, con la sobrietà e autocontrollo che ormai lo hanno reso famoso nel mondo, rispondeva semplicemente "Penso che non sia cambiato nulla, avere una fidanzata è qualcosa che ti fa sentire bene e anche male. Voglio che sia qualcosa di molto naturale. che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore e come persona". Parole che lo renderebbero, secondo il detrattore, simbolo di mancanza di romanticismo e, al contrario, di tendenze autoritarie.