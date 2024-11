Berrettini stregato da Jannik Sinner: "Come se fosse l'ultimo", le parole che spiegano tutto

22 novembre 2024 a

Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno permesso all'Italia di sconfiggere l'Argentina e di accedere alle semifinali della Coppa Davis contro l'Australia. Un successo che, oltre a garantirci la possibilità di tornare in finale a Malaga, ha messo in luce anche il profondo legame di amicizia tra i due azzurri.

Matteo Berrettini, nel corso della conferenza stampa post Argentina, ha speso bellissime parole per il compagno di doppio. "Ho preso spunto da questo ragazzo e prendo spunto da quello che sta facendo, ho studiato quello che faceva - ha dichiarato Berrettini -. Si merita un 10 per il fatto di essere qui dopo una stagione da più grande di sempre, con tutte le cose che ha vinto, che ha dovuto affrontare, sta qui e arriva come se fosse l'ultimo nonostante - ha poi aggiunto - sia il primo a mani basse".

"C'è tanto da imparare da lui, è un ragazzo speciale, l'ho detto mille volte – ha spiegato ancora Berrettini in conferenza -. Ci siamo potuti parlare con calma finalmente senza la fretta del tour e per me il 10 a Jannik Sinner è a 360° non solo per la prestazione, non conta chi vince più punti, ma portare a casa il risultato".