Matteo Berrettini, l'errore di Kokkinakis scatena Panatta e il telecronista Rai: "Ci scusiamo con i telespettatori"

23 novembre 2024 a

a

a

L'Italia si sta giocando la possibilità di tornare in finale di Coppa Davis. Dopo aver eliminato l'Argentina, ora è il turno dell'Australia. Un avversario ostico, che può vantare grandi giocatori nella sua scuderia. Il primo match è toccato a Matteo Berrettini, che ha sfoderato un buonissima prova nel doppio con Sinner. Ma di fronte ha trovato Thanasi Kokkinakis, numero 77 del ranking Atp. Un tempo, l'azzurro non avrebbe avuto troppi problemi a liquidarlo. Ma oggi, dopo un periodo difficile caratterizzata anche dagli infortuni, Berrettini deve stare attento a ogni singolo scambio.

Non ha giocato solo Berrettii. In campo c'era tutta l'Italia, telespettatori e telecronisti inclusi. E, in occasione di un doppio fallo commesso dall'australiano, Marco Fiocchetti e Adriano Panatta si sono lasciati andare a un commento - a detta loro - "poco sportivo". Primo servizio sbagliato; il secondo pure. "Eh andiamo", ha esclamato Fiocchetti. Salvo poi fermarsi subito: "Chiediamo scusa ai telespettatori, il mio commento è stato poco sportivo".

Sinner con Berrettini, il caos è totale: la frase rubata a Jannik mentre i tifosi cantano

"Se c'è intesa fuori dal campo è tutto più facile anche quando siamo a giocare - aveva dichiarato Berrettini dopo il doppio contro l'Argentina -. C'è sinergia. Ringrazio Jannik per l'impegno e la dedizione, ha giocato tantissime partite quest'anno ma non si tira mai indietro. Io avrei dato tutto per giocare qualsiasi cosa: singolare, doppio, doppio misto. Qualsiasi cosa".