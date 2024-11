Serie A, Napoli-Roma 1-0: i partenopei soli in testa

24 novembre 2024 a

Il Napoli supera per 1-0 la Roma al 'Maradona' nella gara valida per la 13ma giornata di Serie A e mantiene la testa solitaria della classifica con 29 punti. Decide la rete dell'ex Romelu Lukaku al 54'. La Roma incassa così la terza sconfitta consecutiva dopo il ko contro Verona e Bologna e resta a 13 punti.

"Le altre stanno vincendo, ma non guardiamo la classifica in questo momento. Andiamo in campo continuando un percorso di crescita. Sappiamo che il campionato sarà lunghissimo. Non dobbiamo dare segnali a nessuno se non a noi stessi. In un percorso di crescita ci stanno le brutte sconfitte, l'importante è guardare avanti e ripartire subito": ha detto Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli. Il capitano dei partenopei, tra l'altro, è stato protagonista con l'assist per il gol di Lukaku: "È un grande giocatore, lo sapevamo, ma mi ha stupito come persona. È un grandissimo ragazzo che dà una mano tutta la settimana", ha aggiunto parlando del belga. Al suo fianco, lo stesso Lukaku ha dichiarato: "Penso solo a fare bene per la squadra, abbiamo un percorso da fare. Abbiamo vinto, i tifosi ci danno una grande spinta, siamo contenti ma guardiamo avanti. Dobbiamo vedere partita per partita, è presto per parlare di scudetto".