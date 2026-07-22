Roma, altra tragedia in piscina: morto bimbo di 5 anni al campo estivo

Dramma a Monterotondo, alle porte di Roma. Nella mattinata di oggi, 22 luglio, un bambino di 5 anni ha perso la vita mentre si trovava in piscina di un centro estivo con altri 15 bambini. Sembra che il bimbo abbia accusato un malore e sia andato sott'acqua davanti a tutti i presenti.
Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, le cui manovre di rianimazione - anche con l'ausilio dell'elisoccorso - si sono però rivelate inutili. A quel punto, non si è potuto fare altro che decretare il decesso del piccolo. La dinamica della tragedia non è ancora del tutto chiara: le indagini sono in corso e il pm di turno, della Procura di Tivoli, si sta portando sul posto per le proprie valutazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Monterotondo e successivamente anche il sindaco del comune della provincia di Roma Riccardo Varone. Presenti anche gli agenti della polizia locale.
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A quanto si apprende, il bambino si sarebbe immerso introno alle 11 nella piscina esterna all'impianto coperto: una vasca molto piccola e con l'acqua bassa, dedicata proprio ai più piccoli. Poco dopo il piccolo avrebbe accusato un malore ed è stato prontamente soccorso dagli operatori e accompagnato a bordo piscina dove ha poi perso coscienza.