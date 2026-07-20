Roma, rapinato dal branco in pieno centro: c'è un carabiniere in borghese, finisce male

Paura in pieno centro storico di Roma, a due passi da Piazza Venezia. Un romano di 21 anni è stato rapinato della catenina d’oro da un gruppo di quattro giovani. Poco dopo, la vittima ha riconosciuto gli aggressori nella stessa zona e ha iniziato a urlare chiedendo aiuto.Le grida hanno attirato l’attenzione di un carabiniere del Comando Roma Piazza Venezia, libero dal servizio, che è intervenuto immediatamente. Il militare si è qualificato e si è lanciato all’inseguimento del gruppo.

Tre rapinatori sono riusciti a scappare, mentre è stato bloccato un ventenne egiziano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.Durante il fermo, il giovane ha estratto un coltello minacciando sia la vittima sia il carabiniere. Il militare è riuscito a disarmarlo e ad arrestarlo senza conseguenze.

L’arma è stata sequestrata. L’egiziano è accusato di rapina, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di residenza, in provincia di Viterbo.Nello stesso contesto, i carabinieri hanno arrestato anche un algerino di 19 anni in zona Bravetta. L’intervento è scattato dopo la denuncia di un 28enne filippino, rapinato in strada. Al bandito sono stati trovati addosso uno smartphone, 2.800 euro in contanti e un taglierino.L’episodio sottolinea ancora una volta il problema della microcriminalità e delle rapine a mano armata nel centro della Capitale, anche in pieno giorno.