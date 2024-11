Jannik Sinner, la bomba dopo la vittoria in Davis: "Nel 2025 non giocherà"

Roberto Tortora 26 novembre 2024 a

a

a

Di solito si dice che non c’è due senza tre, eppure questa volta potrebbe accadere proprio il contrario. Dopo aver conquistato per due volte di fila una Coppa Davis che l’Italia attendeva da ben 48 anni, infatti, Jannik Sinner potrebbe non esserci nella caccia al tris del 2025. Il dubbio, forte, emerge dalle dichiarazioni post-trionfo a Malaga sia di Sinner sia del capitano del team azzurro, Filippo Volandri. Se Jannik ha liquidato il tutto con un “per il 2025 non prometto niente”, il suo capitano non giocatore invece è stato più esplicito sulla possibilità di non vederlo di nuovo in terra andalusa: "Sarebbe comprensibile, averlo avuto qua non è solo un onore e un privilegio, ma è qualcosa di speciale. Noi intanto ci godiamo questa e poi da domani pensiamo alla prossima".



Per durare a lungo nel tennis, si sa, la cosa più importante è gestirsi, misurare le energie per non rischiare di restare a secco e quello che si sta per concludere è stato un anno leggendario sia per Sinner che per il tennis italiano. Mai prima d’ora erano arrivati in contemporanea i trionfi in Coppa Davis maschile e in Billie Jean King Cup femminile. Sinner ha portato a casa i due Slam sul veloce (Australian Open e US Open), le Finals e i Masters di Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai. Portare a casa per la terza volta di fila la Coppa Davis nel 2025 può essere un obiettivo da sogno, ma al culmine di una stagione lunga e logorante può essere anche un impegno cui dover rinunciare, anche se a malincuore. In più, la formula della Coppa Davis tornerà agli antichi meccanismi, con gli scontri diretti con il fattore campo, casa e trasferta, nei primi due turni di qualificazione.



"Fatemi dire due parole a Wesley, perché l'hai fatto?". Subito dopo la vittoria, Sinner sconvolge il mondo del tennis

E le sfide saranno al meglio dei cinque match invece dei tre attuali, divisi in 4 singolari e un doppio. Il primo turno subito dopo Melbourne, il secondo a settembre dopo Flushing Meadows. Niente più gironi, sì ancora alle Finals a otto squadre. Non si giocherà più a Malaga, la nuova sede verrà annunciata il 2 Dicembre in fase di sorteggio. E potrebbe essere la Cina a spuntarla, location lontanissima che potrebbe scoraggiare Sinner, ma non solo, anche gli altri big del ranking ATP.