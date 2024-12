Nicola Pietrangeli scatenato, stronca Matteo Berrettini: basta una frase

01 dicembre 2024 a

Incontenibile, inarrestabile, sempre al centro delle polemiche. Si parla ancora di Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, che dall'alto dei suoi scoppiettanti 91 anni continua a menar fendenti e a dire quel che pensa, dritto al punto, senza nessun pelo sulla lingua.

Pietrangeli ha detto la sua, ovviamente senza mezzi termini, sulla recente vittoria dell’Italia in Coppa Davis, la seconda consecutiva, criticando in particolare Matteo Berrettini: “Le sue due partite sono state bruttissime”. Parere peculiare, dato che Berrettini a tutti è sembrato, Jannik Sinner permettendo, il migliore tra gli azzurri. Ma non è tutto. Durante un intervento nel programma Splendida Cornice su Rai 3, Pietrangeli ha fatto un’affermazione sorprendente proprio sul ragazzo di San Candido e numero 1 al mondo, definendolo “il miglior tennista italiano di tutti i tempi. E forse austriaco”. Ovvie e scontate le polemiche.

La battuta su Sinner, nato a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, ha infatti fatto discutere per il riferimento alla sua origine altoatesina. Sinner è italiano, ma la sua famiglia è di madrelingua tedesca, come la maggior parte della popolazione di quel territorio, storicamente annesso all’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale.

Nel suo intervento su Rai 3, Pietrangeli ha esordito con ironia: “Ciao, sono Nicola Pietrangeli. Forse vi ricorderete di me perché ho giocato a pallone nelle giovanili della Lazio. Eh, però vi ho fatto anche qualche partitina a tennis”. Con umiltà, ha poi aggiunto: “Io personalmente ho amato molto il tennis, ma in confronto a questi giocatori di oggi io sono un dilettante. Ma insomma certo non bravo”. L’ex tennista ha concluso il suo discorso con un messaggio distensivo: “Viva il tennis, viva Sinner e mettiamoci pure Berrettini perché se no se la prende con me”. Ma Berrettini, oggettivamente, potrebbe prendersela anche per la stroncatura. Basta e avanza...