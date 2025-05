Ilaria Salis, sciacallata sul Conclave: piovono insulti

Ci risiamo. Ilaria Salis sfrutta il Conclave per propagandare il suo messaggio politico, che in sostanza è rimasto sempre lo stesso: liberi tutti dal carcere. "Amnistia, indulto, sconti di pena - ha scritto sui social l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra -. Non sono concessioni a buon mercato, ma strumenti previsti dalla Costituzione. In questi giorni di Conclave e Giubileo, la politica abbia il coraggio di lasciarsi ispirare dal messaggio di misericordia e speranza del compianto Papa Francesco, e affronti finalmente la drammatica realtà delle carceri italiane.

Sotto al suo post, però, sono comparsi commenti di utenti indignati con lady okkupazioni: "La drammatica realtà è che sei scappata da un processo per aggressione squadrista in terra straniera, eletta con AVS per un mero calcolo politico. Al tempo facevi ‘hype’ e ti hanno usato per prendere voti e incrementare la loro misera percentuale. per il resto non hai titoli", "Eccone un’altra che si attacca ai preti", "Fra questi strumenti c'è anche Fratoianni?".

Amnistia, indulto, sconti di pena.



Non sono concessioni a buon mercato, ma strumenti previsti dalla Costituzione.



In questi giorni di #Conclave e #Giubileo, la politica abbia il coraggio di lasciarsi ispirare dal messaggio di misericordia e speranza del compianto… pic.twitter.com/vNsPEpAqRa — Ilaria Salis (@SalisIlaria) May 7, 2025

Del resto, Chiesa e carcere erano già stati tirati in ballo dalla Salis in occasione della morte di Papa Francesco: "Quando ero ancora in carcere in Ungheria, la scorsa Pasqua, mi colpirono profondamente le immagini viste in televisione dalla mia cella: il Papa che lavava i piedi alle detenute di Rebibbia. Io che non sono cattolica, e non ho mai nutrito simpatia per la gerarchia ecclesiastica, #PapaFrancesco lo ricorderò sempre con immensa gratitudine e rispetto".