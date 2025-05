Inter-Barcellona, vergogna Inigo Martinez: lo sputo ad Acerbi

Inter-Barcellona non sarà stata la partita del secolo come Italia-Germania 4 a 3. Ma del decennio senza ombra di dubbio. La squadra di Simone Inzaghi non ha mai mollato: neanche dopo che Rapinha aveva aggiunto l'ennesima perla a una stagione incredibile. Tra gli eroi della serata nerazzurra, merita una menzione speciale Francesco Acerbi. Lui - da bambino milanista sfegatato - l'ha ripresa al 93'. Come Sergio Ramos contro l'Atletico qualche anno fa. Con l'unica - fondamentale - differenza che in quel caso si tratta di una finale.

Nel diluvio di San Siro, Acerbi si è preso anche uno sputo da un giocatore del Barcellona. Siamo negli ultimi minuti di un primo tempo dominato dall'Inter. Calhanoglu sigla il rigore fischiato dopo il fallo su Lautaro Martinez. I ragazzi di Inzaghi esultano per il doppio vantaggio. Così Inigo Martinez coglie l'occasione per sputare addosso ad Acerbi. Il centrale azzurro sbrocca e scoppia il caos prima del fischio dell'arbitro.