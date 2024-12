Serie A, il Napoli allunga grazie a un gol di McTominay: Toro ko

01 dicembre 2024 a

Un guizzo di McTominay nel primo tempo basta al Napoli per piegare le velleità di un Toro spuntato e confermarsi capolista solitario del campionato con 32 punti. La squadra di Conte conferma la sua solidità difensiva e la capacità di essere cinica sotto porta, per portare a casa altri tre punti fondamentali in chiave scudetto. Continua invece la crisi del Torino di Vanoli, ex assistente proprio di Conte, che incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e scivola pericolosamente verso le zone basse della classifica. Non basta ai granata un super Milinkovic, il portiere serbo con una serie di parate tiene in piedi la partita fino alla fine, ma la mancanza di pericolosità offensiva è un problema che rischia di pesare parecchio in ottica salvezza.

Nel Toro, Vanoli schiera in attacco il tandem Adams-Sanabria con Gineitis preferito a Vlasic a centrocampo, al fianco degli inamovibili Ricci e e Linetty. Sulle fasce spazio a Pedersen e Vojvoda, con Masina, Coco e Walukievicz in difesa. Nel Napoli, Conte ripropone Lobotka in mediana da titolare al fianco di Anguissà con Politano, McTominay e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku. In difesa il grande ex Buongiorno e Rrahmani al centro, con Di Lorenzo e Olivera sugli esterni. Avvio di gara di marca granata, con Adams che si divora il possibile vantaggio mandando a lato un colpo di testa da centro area su cross di Gineitis. Scampato il pericolo, il Napoli con il passare dei minuti prende in mano le redini del gioco e si rende a sua volta pericoloso prima con Kvaratskhelia, poi con Lukaku e ancora con Kvaratskhelia. Solo un grande Milinkovic tiene in piedi i granata. Il portiere serbo, però, non può nulla alla mezzora quando McTominay lo fulmina con un sinistro potente da dentro l'area di rigore su tocco ravvicinato del solito Kvara. Immediato il tentativo di replica del Toro, che sfiora il pareggio con Coco, che a porta vuota si impappina goffamente su un assist perfetto di Adams.

Nel secondo tempo il Toro prova ad alzare il baricentro e si rende pericoloso con Vojvoda. Il Napoli è attento in difesa e fulmineo nel ripartire quando conquista palla. Azzurri a loro volta insidiosi prima con un sinistro da fuori alto di Lukaku, e poi con una clamorosa occasione fallita da Politano in piena area, servito proprio dal centravanti belga. Sempre il Napoli con Oliveira sfiora poi il raddoppio in mischia su calcio d'angolo, ancora Milinkovic dice di no.

Il Toro continua però a spingere alla ricerca del pari, con la squadra di Conte costretta sulla difensiva. Non a caso il tecnico azzurro toglie sia Kvaratskhelia che Politano, inserendo Neres e Spinazzola per avere maggior freschezza sugli esterni. La spinta dei granata però risulta sterile e nel finale il Napoli deve solo limitarsi a controllare per portare a casa altri tre punti preziosi. Anzi nel recupero gli azzurri prima sfiorano il gol con Simeone fermato dal solito Milinkovic, infine si vedono annullare il raddoppio di Neres per fuorigioco.