Atalanta-Milan, Fonseca furioso con l'arbitro: "Non c'è rispetto". E Gasperini lo umilia

Un'Atalanta sempre più da scudetto c'entra la nona vittoria di fila in campionato battendo il Milan 2-1 con un gol di Lookman all87'. E mentre Gian Piero Gasperini gongola per il primo posto temporaneo davanti a Napoli e Inter ("I tifosi hanno diritto a cantare 'Vinceremo il tricolor'") il mister rossonero Paulo Fonseca mastica amaro e recrimina contro l'arbitro per il primo gol, firmato dall'ex De Ketelaere. E così, nel dopo-gara di Bergamo, nasce un duro scontro a distanza tra i due allenatori.

"Nel primo tempo abbiamo fatto una bellissima partita, nel secondo tempo è invece mancata l'applicazione in attacco. Alla fine però abbiamo perso per due gol su palla da fermo. Sul primo gol c'era un fallo chiaro dell'Atalanta: so che quello dell'arbitro è un mestiere difficile, ma in questo momento non c'è rispetto per il Milan", tuona l'allenatore portoghese, che continua ad avere una squadra troppo altalenante e che a 22 punti (con una gara da recuperare) vede allontanarsi anche l'obiettivo minimo del quarto posto.

"Io non ho paura di dire la verità. Io ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma tutte le settimane succede sempre la stessa cosa. Manca sempre il rispetto per il Milan. Iniziamo la partita con un gol che non è regolare e questo cambia la partita", sottolinea l'ex tecnico di Roma, Shakhtar e Lille ai microfoni di Sky Sport. "Non è stato solo il gol, è una mancanza di rispetto verso il Milan - ha aggiunto poi in conferenza stampa - Tutti parlano, io sto sempre zitto. Io dico basta, da oggi parlerò, non avrò più comprensione per il lavoro dell'arbitro. Dal primo minuto ho sentito questa sensazione".

"Fonseca ha parlato di partita guidata dall'arbitro a favore dell'Atalanta? C'è il tentativo di parlare di altro e non della partita - la replica severa del Gasp, sempre a Sky Sport -. Io non ho avuto questa sensazione, il gol di De Ketelaere è stato splendido, è andato altissimo. E poi non ricordo altri episodi contestati, se non qualche rimessa laterale".

"Io sono straconvinto che abbiamo meritato la vittoria e siamo anche molto felici di questo. L'abbiamo vinta in modo strameritato, con tutti i numeri a nostro favore. La partita è stata difficile, ma credo che la vittoria ci stia tutta", dice ancora l'allenatore dell'Atalanta, che anche oggi era squalificato e quindi ha seguito il match dalla tribuna.