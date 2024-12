Pep Guardiola perde la testa a Liverpool: tenta di aggredire un tifoso. In due non lo tengono

07 dicembre 2024 a

Nervi tesissimi in quel di Manchester, sponda City. De Bruyne e compagni non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. Per carità, non sono in fondo alla classifica. Ma per la prima volta da quando Pep Guardiola siede sulla panchina che è stata anche di Roberto Mancini, sembra che gli avversari - in particolare il Liverpool -, abbiano più carte in regole per vincere la Premier League. Stesso discorso anche per la Champions League.

L'indiziato numero uno di questa piccola crisi del City è per forza di cose Pep Guardiola. L'ex allenatore del Barcellona si è assunto la responsabilità dei risultati negativi. Ma ha più volte ricordato ai media inglesi e ai tifosi tutti i successi ottenuti dalla squadra nella sua gestione. Ma il nervosisismo di Pep è palpabile. Soprattutto alla luce di un video che lo ha visto coinvolto in prima persona.

Sui social sta girando un filmato che ritrae Pep Guardiola mentre cammina di sera accompagnato dai suoi collaboratori. Sulla strada, però incontra un tifoso del Liverpool che coglie l'occasione per prendersi gioco di lui: "Fack*** hell mate, just 'cause you've lost". Traduzione, un po' addolcita: "Piangi solo perché hai perso". Le parole del supporter dei Reds hanno scatenato l'ira funesta del catalano che gli è andato incontro a muso duro come se lo volesse aggredire fisicamente. A quel punto, i suoi due collaboratori lo hanno bloccato con la forza, costringendolo a fare ritorno in hotel.