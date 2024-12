Yildiz manda in tilt il Manchester City, "e questo chi ca*** è?": Scholes di sasso

12 dicembre 2024 a

Numero 10 della Juventus, in crescita. Stiamo parlando di Kenan Yildiz, mercoledì ottimo con l’assist a Dusan Vlahovic per il gol del momentaneo 1-0 (2-0 il risultato finale) contro il Manchester City. Il turco è stato molto apprezzato anche da Paul Scholes, ex centrocampista dello United, che sui social ha scritto un chiaro: “Who the fuck is this Yildiz” (Chi c***zo è questo Yildiz”). Un chiaro complimento per chi si è fatto notare nella squadra di Thiago Motta.

Scholes ha voluto dunque applaudire il giovane talento dei bianconeri, che lo scorso 17 settembre, sempre allo Stadium contro il Psv, aveva segnato il suo primo gol europeo strappando il record del gol più giovane con la maglia della Juve ad Alex Del Piero. Anche se Paul lo ha "scoperto" soltanto ieri sera, Yildiz in Europa è un fattore per la Juve. Lo dimostrano proprio i dati: in sei presenze su sei gare, con 466 minuti giocati, ha realizzato un gol, un assist e 19 dribbling riusciti. Il giocatore classe 2005 è arrivato nel mercato estivo del 2022 a titolo gratuito dal Bayern Monaco.

Alla Cbs, poi, Yildiz ha parlato della partita festeggiando il successo contro il City: "È stata una bellissima vittoria dopo aver giocato una grande gara — il suo commento —. Sono davvero contento, soprattutto per la squadra. Il Manchester City è squadra fantastica, ma noi siamo scesi in campo con tantissima fiducia, abbiamo fatto una grande prestazione davanti a un'atmosfera incredibile da parte dei tifosi. Li abbiamo studiati in allenamento ed essendo una grande squadra abbiamo dovuto pensare prima alla fase difensiva, abbiamo concesso poco. In campo cerchiamo sempre di dare il massimo e alla fine vedremo”.

Infine una parola sugli infortuni, troppi, patiti dalla Juve in questa prima parte di stagione: “Quello che dobbiamo fare è recuperare al meglio dopo le partite per evitare altri rischi, alcuni giocatori stanno piano piano tornando — ha concluso Yildiz —. Io ho sempre cercato di dare il massimo, quando segno sono contento ma è andata bene così perché abbiamo vinto".