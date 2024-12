Jannik Sinner, "beffa" italiana: con chi si allena Carlos Alcaraz per strappare il numero 1, uno strano incrocio

15 dicembre 2024 a

Carlos Alcaraz si prepara alla sfida con Jannik Sinner: obiettivo, il numero 1 al mondo. E lo spagnolo non è mai apparso così determinato durante la preparazione per una nuova stagione. Gli allenamenti pre-stagionali a Murcia, la sua città natale, procedono con grande energia e trasmettono un messaggio chiaro: il giovane fenomeno del tennis spagnolo ha un obiettivo preciso in mente per il 2025. “Voglio vincere l’Australian Open”, ha dichiarato senza esitazioni, ossia il torneo che lo scorso anno è stato vinto proprio da Jannik.

Un trionfo a Melbourne rappresenterebbe per Alcaraz qualcosa di straordinario: il completamento del career Grand Slam. Se ci riuscisse, diventerebbe il più giovane nella storia del tennis a raggiungere questo traguardo, seppur in anni differenti, unendosi a leggende come Agassi, Nadal, Federer e Djokovic, gli unici a realizzare l’impresa nell’era Open.

Con l’Australian Open nel mirino, Alcaraz è consapevole delle difficoltà che lo attendono. “Voglio raggiungere questo traguardo”, ha ribadito il numero tre del mondo. Ma per farlo, dovrà sconfiggere il suo principale rivale, Jannik Sinner, attuale numero uno e padrone del cemento, la superficie preferita dell’azzurro. E con questo spirito, Carlos Alcaraz si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua giovane e già leggendaria carriera, pronto a sfidare i migliori del mondo e a rincorrere il sogno di diventare il re di Melbourne. Già, lui e Jannik potrebbero essere il futuro del tennis, i mattatori del prossimo decennio. E la rivalità è già accesissima.

Insomma, apre la caccia a Sinner. Ora Alcaraz si sposterà ad Alicante per altri allenamenti. E come rivela la Gazzetta dello Sport, uno dei suoi partner sarà Flavio Cobolli, a cui lo spagnolo è legato da una profonda amicizia. Insomma, insieme in campo per prepararsi alla prossima stagione. Un incrocio curioso: a spingere Alcaraz nella sfida a Sinner, insomma, sarà un italiano. Almeno in questa fase di preparazione della stagione.