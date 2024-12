Serie A, Lazio Inter 6-0: valanga nerazzurra all'Olimpico

16 dicembre 2024 a

L'Inter domina all'Olimpico di Roma e sbanca in casa della Lazio. Una delle più belle sorprese del campionato di Serie A si deve arrendere di fronte allo strapotere di Inzaghi: la squadra di Baroni perde per 6-0 in una partita dominata dai nerazzurri soprattutto nel secondo tempo. Ad aprire le marcature è stato un rigore di Calhanoglu al 41' arrivato per un fallo di mani di Gigot rivisto al Var. Dopo pochi minuti è arrivato il 2-0 siglato Dimarco. Nel secondo tempo, l'Inter dilaga: gran gol di Barella al 51', quindi Dumfries al 53', poi Carlos Augusto al 77' e Thuram in pieno recupero.

Ora i nerazzurri sono terzi a 34 punti, uno in meno del Napoli e 3 in meno dell'Atalanta, ma con una partita da recuperare (quella contro la Fiorentina). La Lazio, che è uscita dallo stadio accompagnata comunque da cori di incoraggiamento da parte dei suoi tifosi, resta a 31 punti, al quinto posto condiviso proprio con la squadra di Palladino.