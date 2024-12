Il Milan batte il Verona ma Fonseca non ride: Reijnders gol, Leao ko

20 dicembre 2024 a

Il solito Milan di Paulo Fonseca: luci e ombre, spunti di speranza e altri di depressione. I rossoneri battono 1-0 l'Hellas Verona al Bentegodi con un gran gol di Reijnders, ma perdono Rafa Leao.

Al minuto 31 del primo tempo il portoghese si ferma per un problema muscolare. Cambio obbligato, al suo posto entra Theo Hernandez, il senatore "sotto accusa" di queste settimane, con il giovane Jimenez, ancora una volta il migliore tra i rossoneri come nel deludente pareggio interno contro il Genoa, che sale a centrocampo. Per il numero 10 del Diavolo si tratta di un risentimento al flessore della gamba sinistra. Ancora da definire l'entità dell'infortunio, ma a inizio gennaio c'è la Supercoppa in Arabia. Non una buona notizia.

Fonseca alla fine deve ringraziare il duo di centrocampo Fofana-Reijnders. Il francese, sempre più perno della mediana (stasera insieme all'ex Terracciano) si dimostra uomo di quantità e qualità imbeccando con il mancino l'olandese, che si inserisce tra le linee e dal limite lascia partire un destro a giro che trafigge l'ottimo Montipò. Siamo al 56' ed è l'unica vera emozione di una partita equilibrata, con pochi rischi da una parte e dall'altra. Si direbbe un classico "brodino" per il Milan, ma la sensazione è che la quadra sia ancora ben lontana dall'essere stata individuata.