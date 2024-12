Wanda Nara, corna a Mauro Icardi: spunta un video-choc, cosa mostrano le immagini (proibite)

25 dicembre 2024 a

Il controverso divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far parlare di sé. La coppia sembra determinata a rendere pubbliche le proprie dispute, rischiando smentite e ulteriori polemiche, colpendosi con violenza senza nascondersi. Wanda ha recentemente accusato il calciatore di aver tradito la loro fiducia, attribuendogli la responsabilità della rottura del loro matrimonio. In risposta, Mauro Icardi non è rimasto in silenzio e ha contrattaccato, facendo emergere dettagli su presunti tradimenti di Wanda, non solo con il rapper argentino L-Gante, attualmente il suo compagno ufficiale.

Tra le rivelazioni più scottanti, Icardi ha riportato in auge lo scandalo del 2023 legato a un flirt tra Wanda Nara e Keita Baldé. A rendere il caso ancora più esplosivo, però, sono le dichiarazioni di Simona Guatieri, ex moglie di Baldé, che ha raccontato nuovi dettagli nel corso di un’intervista al podcast Mitre Live di Juan Etchegoyen.

Secondo Guatieri, Icardi sarebbe in possesso di prove inequivocabili del tradimento. Lo stesso calciatore, in un messaggio inviato alla madre di Wanda, Nora Colosimo, e mostrato dal giornalista Pepe Ochoa nel programma televisivo LAM, avrebbe scritto: "Chi ti ha detto che non si è ammalata mentre dormiva a casa mia a Milano con un mio ex compagno di squadra? Forse anche per aver mantenuto per tre anni una doppia vita con quello che oggi è diventato il suo fidanzato".

L’ex compagno di squadra menzionato da Icardi sarebbe proprio Keita Baldé, che è tornato single dopo la fine del suo matrimonio con Simona Guatieri. Quest’ultima, sposata con Baldé dal maggio 2022, ha rivelato particolari inediti sul presunto tradimento: "Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul lago di Como, una festa favolosa con 200 invitati, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita lì", ha raccontato. Poco tempo dopo le nozze, Icardi l’avrebbe contattata per informarla di un incontro avvenuto tra Wanda e Keita nella casa coniugale.

Guatieri ha dichiarato di aver ricevuto prove schiaccianti: "Due mesi dopo questa data, il marito della signora mi ha contattato e mi ha detto che c'era stato un incontro in casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove prese dalla telecamera interna della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo!".

Non solo video: secondo Guatieri, anche Wanda Nara avrebbe ammesso il tradimento, inviandole fotografie e chat di WhatsApp come conferma. "È stata lei a mandarmi le foto e le chat di WhatsApp, una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda le foto non so come chiamarla…", ha concluso amareggiata durante l’intervista.

Da parte sua, Wanda Nara non ha mai confermato il presunto flirt con Baldé, ma è probabile che il video mostrato a Guatieri possa essere utilizzato da Icardi come prova nel burrascoso contenzioso legale in corso. Intanto, le accuse reciproche non accennano a diminuire, e nuovi sviluppi potrebbero emergere nei prossimi confronti pubblici.