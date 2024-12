Serie A, Napoli-Venezia: la decide Raspadori, azzurri in testa alla classifica

29 dicembre 2024 a

Giacomo Raspadori decide la partita col Venezia e trascina il Napoli in testa alla classifica della Serie A. Nel primo tempo gli uomini di Conte non riescono a scardinare la difesa dei lagunari, protagonisti di una buona partita. Al 37' Stankovic para un rigore a Lukaku provocato da un fallo di mano di Jay Idzes. Nel secondo tempo i partenopei alzano i giri del motore e al 79' passano con Raspadori, subentrato ad Anguissa, abile a raccogliere un cross basso di Neres e a sparare a rete. La vittoria consente al Napoli di salire in testa alla classifica, in coabitazione con l'Atalanta a 41 punti. Il Venezia resta penultimo a 13 punti.

"Sono felicissimo di essere tornato al gol qui. Può sembrare banale dirlo ma i nostri tifosi sono il 12esimo uomo in campo e tornare a sentire questa energia mi fa tanto piacere - ha detto Raspadori ai microfoni di Dazn dopo la partita del 'Maradona' -. Giocare in questo stadio è sempre emozionante, noi stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare a farlo. Con questa spinta è più semplice".

"Quella col Venezia sembrava una partita stregata - ha detto invece il tecnico Antonio Conte - hai il 70% di possesso palla, sbagli un rigore e prendi un palo. Non mi sarei meravigliato se poi fosse arrivata la beffa". Su Raspadori interno di centrocampo, ha spiegato: "Ci sto lavorando; aggiungere qualità in partite bloccate come quella di oggi può rappresentare un’opzione importante". Il Napoli, ha aggiunto, "è una squadra con giocatori che nelle loro carriere non hanno tanti gol, quindi dobbiamo essere bravi a trovare delle soluzioni. La squadra sta crescendo e sono contento ma se riuscissimo a fare qualche gol in più saremmo tutti più sereni".