Sergio Conceiçao, il Milan ci ripensa? Il blitz dell'ex allenatore nel ritiro in Arabia

Domani, venerdì 3 gennaio, il Milan è chiamato a giocarsi il più grande trofeo del 2025. La formazione allenata dal nuovo tecnico Sergio Conceicao affronterà in Arabia Saudita la Juventus, nella partita valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana. Non c'è tempo quindi per l'ex Porto di insegnare ai propri giocatori il proprio credo. Il match contro i bianconeri sarà di quelli da "dentro o fuori".

Intanto, Sergio Conceicao ha ricevuto una visita totalmente inaspettata. L'ex allenatore del Milan Stefano Pioli si è presentato nel centro di allenamento dei rossoneri. Pioli ha riabbracciato quella che fino allo scorso anno è stata la sua squadra. Tanti sorrisi, soprattutto con il suo capitano Davide Calabria. Ma anche con Matteo Gabbia, grande intuizione dello stesso allenatore. E chissà che questo blitz a sorpresa non possa portare un po' di fortuna al Milan.

Pioli is passing on his legacy to Conceicao pic.twitter.com/S8I6EECihY — gabe (@itsgabe20) January 2, 2025

"Devo portare i risultati al Milan ed essere giudicato per questo - ha spiegato Conceicao in conferenza stampa. Non mi piace esprimere concetti da visionario, il mio dovere è lavorare ogni giorno. Venerdì giocheremo in uno stadio pieno, guadagniamo tanto: cosa si può chiedere di più? Le parole non servono, in questi grandi club contano solo i risultati. E noi dobbiamo cambiare il momento".