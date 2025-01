Fonseca, "l'ho sentito dopo l'esonero": cosa rivela Maignan

03 gennaio 2025 a

a

a

La Supercoppa italiana a Riyad per ripartire dopo una prima parte di stagione deludentissima, che ha portato all’esonero di Paulo Fonseca al Milan dopo il pari di campionato contro la Roma. Con il nuovo allenatore rossonero, Sergio Conceinção, c’è voglia di ripartire, già dalla sfida contro la Juventus in programma stasera, venerdì 3 gennaio. Come vuole fare il portiere del Milan Mike Maignan, che in conferenza stampa prima della partita ha salutato il suo ex allenatore, mai accettato nel gioco dai tifosi e che ha pagato con l’addio per “la continuità di risultati”, come Zlatan Ibrahimovic ha sostenuto nella conferenza di presentazione di Conceinção.

Sull’addio di Fonseca ha detto così Maignan: “Ho sentito Fonseca dopo l’esonero. Da grandi uomini l’abbiamo salutato ma quello che ci siamo detti rimane tra di noi”. Insomma, nonostante qualche incomprensione, la professionalità resta. Oggi però c’è da pensare al nuovo Milan che crescerà sotto la guida di Conceinção. A Sportmediaset ha poi parlato delle delusioni di questo avvio di stagione: “Se saremo davvero delusi lo scopriremo alla fine, per ora dobbiamo solo lavorare per ottenere i risultati migliori. Domani (Stasera, ndr) sarà una semifinale, una partita molto importante per noi e per la società, dovremo dare il 100% perché il momento che conta è solo domani, non dopo né prima”.

"Veloce...". Conceiçao scuote il Milan, umilia Paulo Fonseca con una sola parola

Sul messaggio da dare ai tifosi: ”Non mi piace parlare troppo, posso solo dire che siamo qui per agire. Dobbiamo reagire e fare meglio, conosco bene i miei compagni e so che ogni giorno danno il massimo per essere dei professionisti. I risultati non soddisfano i tifosi e lo capisco, ma non soddisfano neanche noi”.