Djokovic fa godere Sinner: "Un pessimo segnale", ecco con chi ha perso

Prima un tumore benigno all’anca, poi due operazioni al polso: dopo due anni di assenza dai campi, Reilly Opelka a Brisbane festeggia la sua quindicesima semifinale in carriera battendo clamorosamente Novak Djokovic (7-6 6-3). Numero 293 Atp, in tabellone grazie al ranking protetto dopo due annidi inattività, Opelka ha messo a segno una delle più importanti vittorie della sua carriera. Dall’altro lato della rete subito un campanello d’allarme per Djokovic in vista dell’Australian Open: il serbo ha vinto l’oro olimpico ma ha anche chiuso con zero titoli Atp nel 2024 e non dà segnali di ripresa. Opelka affronterà in semifinale il francese Giovanni Mpetshi Perricard mentre dall’altro lato ci saranno Grigor Dimitrov e Jiri Lehecka. È sfumata sul più bello, per Lorenzo Musetti, la prima semifinale a tinte azzurre del 2025 nel circuito ATP. Ai quarti di finale del Bank of China Hong Kong Tennis Open ha ceduto il passo a Jaume Munar con lo score di 26 7-6 7-5.