Djokovic, scatto d'ira in campo: scaglia la racchetta a terra, fischi dal pubblico

Trentotto anni e non sentirli. Quelli di Novak Djokovic, che ha festeggiato con una vittoria nel torneo di Ginevra contro Matteo Arnaldi, passando con un doppio 6-4. Il tennista serbo si è così preso una bella rivincita dopo la sconfitta incassata a Madrid sull’italiano, che ha sempre ritenuto il numero 1 al mondo come suo idolo. Nelle ultime uscite Nole è apparso anche più carico, nonostante un momento di nervosismo non mancante nel momento più difficile della sfida. Dopo aver vinto il primo parziale, infatti, Nole ha dovuto difendere due palle break sul suo servizio e sul punteggio di 2-1 per l'avversario. È bastata la prima ad Arnaldi per strappare il servizio a Novak e volare sul 3-1.

Un brutto errore di Djokovic che ha spedito una palla fuori di rovescio e che ha scagliato violentemente la racchetta sulla terra battuta svizzera. L'attrezzo si è subito deformato e ha rischiato di rimbalzare sul volto di Djokovic che è riuscito comunque a schivarlo. Si sono sentiti anche fischi per Nole che non ha fatto una piega, e che con cinque game di fila si è preso il secondo set e la partita, a dimostrazione della tenacia di uno sportivo che non molla mai.