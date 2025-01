Jannik Sinner, "contaminato": Kyrgios attacca? La "replica" dell'azzurro è da applausi

04 gennaio 2025 a

Il tennista australiano Nick Kyrgios torna ad attaccare Jannik Sinner sui social. Tutto è partito da un post pubblicato su Instagram da Cruz Hewitt, il figlio 16enne di Lleyton, leggenda dello sport australiano ed ex numero 1 al mondo. Cruz si è allenato col 23enne altoatesino e ha voluto immortalare e condividere con tutti un momento per lui molto emozionante. I due si sono allenati sulla Rod Laver Arena, centrale degli Australian Open a Melbourne. Oltre allo scatto di oggi, Hewitt Jr ha pubblicato anche una foto scattata nel 2020, quando aveva 12 anni e Sinner era soltanto una promessa del tennis mondiale.

Il post, però, come prevedibile, non è piaciuto a Kyrgios, che non ha perso occasione per commentare e attaccare allo stesso tempo il tennista numero uno del mondo. Velenosissimi i suoi commenti. Pur essendo rivolte direttamente a Cruz Hewitt, si tratta in realtà di frecciate indirizzate a Sinner. “Post contaminato”, ha scritto nel suo primo commento mettendo a corredo le immagini di una siringa e facendo riferimento presumibilmente al caso Clostebol. Nel secondo commento invece ha scritto: “Ti voglio bene Cruz, ma questo è così brutto”, con tanto di faccina delusa. E infine una serie di cuoricini spezzati e la frase: “Una volta eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

Sinner, che finora non ha mai replicato alle insinuazioni e agli attacchi di Kyrgios, questa volta ha deciso di prendere una posizione. O meglio, di dare un segnale. In particolare, ha smesso di seguire Kyrgios sui social. Gli ha tolto il follow.