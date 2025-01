Anna Kalinskaya, attimi di terrore in campo: interviene il medico

07 gennaio 2025 a

Inizio sfortunato per Anna Kalinskaya. La tennista russa si è sentita male durante una partita ad Adelaide, Australia, ed è stata costretta a ritirarsi. Intervenuto subito il medico, la fidanzata di Jannik Sinner ha dovuto porre fine alla gara a causa di un infortunio. È accaduto mentre stava affrontando la svizzera Belinda Bencic.

Qui la giocatrice russa ha perso subito il primo set 6-2. E a nulla è bastato conquistare un game: Kalinskaya ha dovuto alzare bandiera bianca e interrompere il match per motivi fisici. "Auguro ad Anna tutto il meglio. Spero che sia pronta per gli Australian Open. Non è il modo in cui volevo vincere – ha sottolineato la Bencic al termine del match -. Ma mi sentivo bene in campo. Voglio ringraziare tutti per il sostegno. Ho sentito gli applausi di tutti voi… quindi grazie".

Nel frattempo va meglio a Sinner. In attesa degli Australian Open, dove si presenta da campione in carica, il numero uno al mondo ha preso parte ad un match di esibizione per la Opening Week, la serie di eventi organizzati dal primo Slam della stagione, nella settimana delle qualificazioni. Anche qui ha battuto in due set (6-4, 76(2)) Alexei Popyrin. Insomma, nulla di nuovo.

Qui il video di Anna Kalinskaya in campo contro Bencic