Carlos Alcaraz, adesivi e piombo: il piano per far fuori Jannik Sinner, le indiscrezioni

08 gennaio 2025 a

a

a

Per un 2025 soddisfacente, ben più del 2024 dove comunque, tra i tanti alti e bassi, sono arrivate le vittorie negli Slam di Wimbledon e del Roland Garros. Carlos Alcaraz vuole rinascere e intanto sta stilando un piano per crescere e giocare forte nell’anno appena iniziato. Il più giovane numero uno al mondo nella storia dell’Atp, che in passato ha raggiunto a 19 anni e 4 mesi, dopo aver vinto gli Us Open nel 2022, è pronto agli Australian Open con due modifiche chiave sul servizio e sul dritto, come sottolinea La Repubblica.

Nel movimento della battuta ha eliminato anche la seconda delle due pause, che rallentavano il caricamento della racchetta. Con il gesto più fluido e veloce, lo spagnolo punta a migliorare il suo punto debole, smascherato impietosamente dal numero di break subiti e di ace serviti, che l’anno scorso sono stati meno della metà di quelli di Sinner.

"Perché ha chiesto questa racchetta per batterlo". Carlos Alcaraz, la mossa per annientare Sinner

Per migliorare il dritto, Alcaraz ha appesantito la sua racchetta di cinque grammi grazie a nastri adesivi che contengono piombo. Così la palla sarà più accelerata, guadagnando in potenza e in peso, e così potrà reggere più facilmente lo scambio con Sinner e Zverev, che ora lo precedono in classifica e che negli Australian Open potrà incrociare non prima delle semifinali.

"Nessuno lo mette in dubbio, però...": Sinner, l'attacco choc del canadese Auger-Aliassime

Lunedì prossimo inizia l’avvicinamento al primo Slam, iniziandosi ad allenare con colleghi diversi. Prima ha risposto al servizio fulminante del francese Perricard, che spara prime a 240 chilometri all’ora, ora scende in campo con Djokovic, l’uomo dalla risposta perfetta. La voglia è di avere ancora la meglio su Sinner, come in quasi tutti i confronti della scorsa stagione. In fan non aspettano altro che una loro sfida.