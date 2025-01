Nick Kyrgios, oscenità in campo? Il gelo del telecronista: "Mi scuso con gli spettatori"

13 gennaio 2025 a

a

a

Nick Kyrgios viene sconfitto dal britannico Jacob Fearnley, numero 92 al mondo, agli Australian Open e perde le staffe. La sua avventura è finita nel peggiore dei modi, uscendo al primo turno a Melbourne. Se all'inizio del match il tennista australiano sembrava combattivo, dopo le cose sono degenerate. In un primo momento, infatti, è riuscito a portare il primo set al tie-break. Poi però ha perso 7-6(3), 6-3, 7-6(2). Un risultato che ha scatenato non poche ironie sui social, dal momento che Kyrgios aveva aspettative altissime. Si era detto convinto di poter vincere uno Slam.

Inoltre, l'incontro con il numero uno del mondo, l'azzurro Jannik Sinner che lui non dimentica mai di attaccare, sarebbe potuto avvenire solo in finale. Una possibilità improbabile, quasi impossibile. Nulla da fare per Kyrgios anche nel terzo set, quando è stato costretto ad arrendersi al tie-break. A tediarlo anche diversi problemi fisici, tra cui il dolore agli addominali. Una situazione difficile che lo ha portato a imprecare, fare gesti plateali e usare un linguaggio volgare. Un vero e proprio show, insomma. E il tutto è stato colto dai microfoni vicini alle panchine. Per questo, il commentatore di Eurosport Mikey Perera si è dovuto scusare con i telespettatori: “Si vede che Nick Kyrgios sta iniziando di nuovo. Continuerò a scusarmi, con tutti quanti. Potrebbe continuare ad arrivare il linguaggio scurrile di Kyrgios. Si sta solo sfogando con la sua squadra".

Kyrgios insulta Sinner? Umiliato in campo nella sua Australia: come l'hanno fatto "a pezzi"

Per ben due volte Kyrgios ha chiesto il medical timeout, sempre per il problema agli addominali. Non lo ha aiutato nemmeno la bolgia da lui invocata in caso di sfida a Sinner. Fuori al primo turno. Una sconfitta bruciante. Ora Kyrgios resterà in Australia come commentatore. E non è escluso un incontro con l'altoatesino fuori dal campo.